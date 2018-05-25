Новороссийск будет без газа?

/Экстренная новость/

28 мая 2018 года с 09:00 в связи с проведением работ по реконструкции газовода, будет временно приостановлена подача газа на жилые дома в п. Борисовка города-героя Новороссийска, а также на коммунально-бытовые объекты в п. Цемдолина и п. Борисовка.

Пуск газа в сеть газопровода среднего давления газа будет осуществлен 28 мая 2018 года. Повторный пуск газа в жилые дома будет производится с 29 по 30 мая.

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Источник: МБУ «Безопасный город»