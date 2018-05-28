Аксенов против СКР: кого прикрывает глава Крыма — себя или подчиненных?

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Региональный руководитель видит в преследовании экс-мэра Ялты угрозу в свой адрес, и с этим не спорят эксперты.

Суд арестовал бывшего главу Ялты Андрея Ростенко по подозрению в махинациях с землей санатория «Алупка» МВД России. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что его подчиненный не виноват в инкриминируемом преступлении, и обвинил правоохранителей в провокации против крымских властей и себя лично. Журналисты пытаются разобраться, действительно ли под Аксеновым зашаталось кресло.

Информация о задержании в Москве 22 мая бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, назначенного после отставки советником главы Крыма, первоначально появилась в СМИ. «Ростенко подозревают в превышении служебных полномочий, дело связано с выделением земельных участков», — говорил неназванный источник в республиканском Совете Министров. Но уже 23 мая следственные органы подтвердили как процессуальные действия в отношении экс-мэра Ялты, так и суть претензий – махинации с землей санатория «Алупка» МВД России. По версии следствия, как пишет «Новая газета», Ростенко после перехода Крыма в состав России не передал санаторию 26 соток земли на побережье.

Задержание происходило в одном из аэропортов столицы. «Его задержали по прибытии из Дании, — рассказал «Новой газете» бывший помощник первого вице-премьера Крыма Владимир Гарначук. — Интересен тот факт, что силовики уже предпринимали попытку задержать Ростенко полтора месяца назад. Тоже в аэропорту. Но тогда по каким-то причинам отпустили. Зачем он вернулся — непонятно».

В итоге бывшего мэра обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ — до 4 лет лишения свободы), а Басманный районный суд Москвы 23 мая арестовал его на два месяца.

Между тем у правоохранителей могут возникнуть и другие основания для претензий к Андрею Ростенко, который возглавил администрацию Ялты в 2014 году. В частности, в мае 2017 года он издал распоряжение «О включении земельных участков в состав имущества муниципального образования городской округ Ялта», которым изъял 1,5 га земли у детского противотуберкулезного санатория имени Боброва. Там городские власти запланировали гостиницу с футбольным полем. Чтобы не дать этим планам сбыться, землю санатория пришлось возвращать через суд.

Задержание Ростенко вызвало волну негодования у Сергея Аксенова, которая вылилась в пост на его странице в «Фейсбуке». Чиновник напомнил, что именно он в июле 2017 года снял с должности градоначальника за неэффективное управление Ялтой, и следствие по его же обращению сейчас проверяет деятельность ялтинской администрации.

«Абсолютно бездарное и непрофессиональное постановление о возбуждении уголовного дела. Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым. Поскольку в имеющихся материалах отсутствует состав преступления, то я расцениваю это как привет лично мне», — заявил глава Крыма.

Он добавил, что Республика Крым не понесла никакого ущерба от действий бывшего мэра Ялты: «В материалах уголовного дела, в рамках которого задержан Андрей Ростенко, фигурирует земельный участок в Ялте. Оценивая конкретно этот эпизод, могу сказать, что дело возбудили за якобы нанесенный ущерб Республике Крым в части того, что муниципальным образованием город Ялта был оформлен за собой участок в 26 соток, свободный от строений, который должен был в свое время передаться ФКУЗ «Санаторий „Алупка“» Министерства внутренних дел РФ. Это решение было принято в 2015 году, когда у нас отсутствовали базы, кадастровые схемы, регистрационные дела, то есть данные Фонда имущества никто не знал. После этого в течение двух с половиной лет участок находился в муниципальной собственности, никогда из муниципальной собственности не выбывал, попыток продажи не было. На сегодняшний день участок находится в республиканской собственности. Ни я, ни кто-либо из представителей власти республики не обращался в правоохранительные органы о причиненном республике ущербе».

Позднее глава Крыма призвал на помощь тяжелую артиллерию в лице сенаторов. Члены Совета Федерации от региона Ольга Ковитиди и Сергей Цеков направили обращение генпрокурору России Юрию Чайке с целью «дачи оценки законности действий правоохранительных органов при принятии решения в возбуждении уголовного дела, а также избрания меры пресечения» бывшему мэру Ялты Андрею Ростенко. «Хочется сказать, что вопрос не в Ростенко в данном случае, мы говорим о том, что создание прецедента незаконного задержания недопустимо в правовом обществе», — заявила Ковитиди РБК.

Источник: https://pasmi.ru/archive/211217/