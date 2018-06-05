В результате возгорания в торговом центре «Порт» (Казань) никто не пострадал

/Экстренная новость/

5 июня в 8 часов 22 минуты на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в торговом центре «Порт», расположенного по адресу: г. Казань, Оренбургский Тракт, д. 158. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли на место происшествия. Сотрудники МЧС организовали экстренную эвакуацию посетителей, персонала и охраны, в количестве 20 человек. После чего пожарные газодымозащитной службы провели разведку очага пожара в торговом центре. Сообщает МЧС Республики Татарстан.

Возгорание на площади 20 кв. метров удалось обнаружить на первом этаже торгового помещения. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по 4 номеру вызова. На месте тушения созданы четыре боевых участка. Для ликвидации последствий пожара привлечены 21 единица техники и 80 человек личного состава.

В результате пожара никто не пострадал.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан обращается к автолюбителям с просьбой уступать дорогу спецтранспорту.