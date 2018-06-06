РУСФОНД призывает нас к милосердию...

/Экстренная новость/

Нужна помощь! Маленький житель Брюховецкого района Краснодарского края Кирилл Сапрыкин, 7 лет. У него детский церебральный паралич. Срочно требуется лечение. Для этого необходимо собрать 130.200 руб..

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"Когда сыну был месяц, стало понятно, что с ним что-то не так: он беспокойно спал, мало ел, часто запрокидывал голову. Педиатр успокаивал: со временем пройдет, у всех грудничков повышенный тонус мышц. Но состояние Кирилла не улучшалось. В полгода у сына диагностировали органическое поражение центральной нервной системы – ДЦП. Когда Кириллу исполнился год, мы повезли его на обследование в Ростов-на-Дону, в Институт акушерства и педиатрии. Там уточнили диагноз, выявили причину наших проблем: у Кирилла врожденный порок развития головного мозга. Прогнозы врачей были неутешительны. Но мы не сдавались, много занимались с Кириллом дома, возили его на лечение в различные медицинские центры. И появились результаты: в три года сын научился самостоятельно садиться, стоять у опоры, в пять лет – ходить, держась за руку. Кирилл любит собирать пазлы, различает цвета и фигуры, изучает цифры. Лечение надо продолжать, чтобы развить речь сына, научить его ходить самостоятельно. Помочь нам готовы в медицинском центре Таганрога, но лечение платное. А все наши накопления потрачены на предыдущее лечение Кирилла. Растим двух сыновей, у мужа зарплата маленькая. Прошу вас, помогите, пожалуйста!" - Светлана Сапрыкина, Брюховецкий район, Краснодарский край.

Невролог «Центра здоровья» Людмила Чёрикова (г. Таганрог): «Кирилл не говорит и самостоятельно не ходит, но он очень хорошо нас понимает и старается на занятиях все выполнять. Мы постараемся развить речевую сферу и навыки самостоятельной ходьбы».

Как помочь Кириллу?

– Сделать пожертвование на сайте "Русфонда" (в выпадающем списке выберите "Кирилл Сапрыкин").

– Отправить СМС со словом "ДЕТИ" на номер 5542 (МТС, "Мегафон", "Теле 2" или "Билайн") – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.

– Воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно по реквизитам:

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Кирилла Сапрыкина. НДС не облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите "Кирилл Сапрыкин").

– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.

Источник: Русфонд