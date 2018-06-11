Накануне Дня России специалисты Кубаньэнерго перешли на усиленное дежурство в период выходных и праздничных дней

/Экстренная новость/

Для обеспечения надёжного энергоснабжения потребителей в период выходных и праздничных дней (День России) во всех филиалах ПАО «Кубаньэнерго» осуществляется усиленный контроль за работой оборудования электрических сетей в регионах присутствия компании.

Во всех филиалах Кубаньэнерго выполнен комплекс мероприятий по обеспечению в случае необходимости безусловной готовности к проведению аварийно-восстановительных работ. Ремонтные бригады оснащены всем необходимым инвентарём, экипировкой. В оперативной готовности в круглосуточном режиме находятся спецтехника и передвижные дизельные электростанции различной мощности. Организовано дежурство технических руководителей компании, проверена схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад на случай возникновения нештатной ситуации.

Проведены мероприятия, направленные на выполнение задач по противодействию терроризму, оперативному информированию местных органов власти, правоохранительных органов и МЧС. Разработан график дежурств административно-технического персонала, проверена работоспособность средств связи, схемы электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения. Осуществляется постоянный мониторинг погодных условий.

В филиалах компании завершены проверки противопожарного состояния производственных, складских и бытовых помещений, вспомогательных, подсобных зданий и сооружений.

Организовано взаимодействие оперативного штаба Кубаньэнерго с территориальными сетевыми организациями, органами исполнительной власти и местного самоуправления, региональными подразделениями МЧС и МВД.

Кубаньэнерго напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пользования электроприборами и правил поведения вблизи электросетевых объектов, в том числе в охранных зонах линий электропередачи.

Категорически запрещается проведение социально значимых мероприятий, массовых гуляний, разведение костров и использование пиротехнических изделий в охранных зонах ЛЭП и вблизи подстанций, трансформаторных пунктов и других энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, а также самостоятельно проводить работы по восстановлению энергоснабжения. Все работы в охранных зонах должны быть согласованы с сетевой компанией. Помните, что от ваших действий зависит ваша жизнь и надежность электроснабжение других потребителей.

Сообщить о фактах нарушения энергоснабжения и узнать информацию о работе электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея можно по телефону горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.