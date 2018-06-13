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Города Крыма остались без света

В центре Севастополя нет электричества, сообщает РИА «Новости».

По данным источника «Газеты.Ru», проблемы с электричеством наблюдаются также в Симферополе и Ялте.

В Севастополе не работают банки, платежные терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах. 

Автозаправки переходят на дизель-генераторы. Некоторые дома также подключают генераторов малой мощности. Сообщается о перебоях с мобильной связью.

По данным МЧС, в настоящее время «Крымэнерго» устанавливает причину отключения элеткричества, уточняется число пострадавших населенных пунктов.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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