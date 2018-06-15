Реформа ОСАГО: первый этап

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Банк России публиковал проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии.

Проект предполагает расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа. При этом нижняя граница коридора снижается для всех видов транспортных средств на 20%. Верхняя граница снижается для мотоциклов и мотороллеров (на 10,9%), а также легковых автомобилей юридических лиц (на 5,7%). Для остальных категорий транспортных средств она повышается на 20%.

Данные изменения позволят страховщикам более индивидуально подойти к определению страхового тарифа на каждой территории преимущественного использования транспортного средства, устанавливая более дифференцированные страховые тарифы в зависимости от аварийности водителей того или иного региона.

Новации также коснутся коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС). Будет введена более детальная градация КВС: предусмотрено большее количество ступеней, понижающих тариф водителя в течение его жизни (50 ступеней вместо действующих четырех). При этом для опытных водителей среднего и старшего возраста значения КВС будут снижены, а для молодых и неопытных – повышены (в пределах 4,5%). Эти изменения направлены на установление более обоснованной стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя.

Источник: Центробанк