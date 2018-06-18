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Спасатели помогли заблудившимся  туристам

17 июня в 21.00 от оперативного дежурного Единой диспетчерской службы в спасотряд поступило сообщение, что при спуске с горы Ахун заблудились двое молодых людей. Самостоятельно выйти из леса туристы не могут, просят помощи спасателей.

Выехав в район поиска, сотрудники Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России созвонились с заблудившимися, и определив их местонахождение, обнаружили семейную пару в районе слияния р. Агура и Агурчик. Спасатели вывели молодых людей из леса и на служебном автомобиле доставили в городскую черту. Медицинская помощь им не потребовалась

Заблудившиеся  - девушка 1992 г.р. и парень 1988 г.р., приехали в Сочи из г. Москва.

 

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Экстренная новость

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