Российский ведущий трагически погиб в Колумбии

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Стилист Сергей Зверев опубликовал в своем Instagram фотографию ведущего Андрея Бородина в похоронной рамке. Представитель стилиста подтвердила «СтарХиту», что Бородин погиб.

По словам собеседницы издания, тело ведущего обнаружили в одном из отелей Колумбии. По предварительной информации, он погиб от удара по голове. Мать молодого человека вылетела за его телом.

Представитель Зверева отметила, что стилист общался с Бородиным и помогал ему на концертах.

Источник из окружения ведущего рассказал «СтарХиту, что у Бородина была депрессия из-за проблем с бизнесом. Он якобы поехал в Колумбию с одним рюкзаком. Собеседник издания отметил, что Бородин „специально себя загубил“.

Также сообщается, что Бородин погиб в конце мая, хотя о его смерти стало известно только сейчас. Точный возраст ведущего неизвестен, но уточняется, что ему еще не исполнилось 25 лет. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/starlife/40141034/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink