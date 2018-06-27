На Кубани аномальная жара почти до сорока градусов

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 28 июня 2018 года: по Краснодарскому краю: днем 28.06 преимущественно в предгорных и горных районах кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью +18…+23°, местами в юго-восточных предгорьях до +15°, днем +32…+37°, местами до +39°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер восточный с переходом на южный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура ночью +19…+24°, днем +30…+35°, местами в горной части Туапсинского района до +37°.

По городу Краснодару: без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью +20…+22°, днем +37…+39°.

Температура воды у берегов Черного моря +23…+26°, Азовского моря +25°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"