Впервые военные зенитчики из России и Египта стали соперниками на футбольном поле в Каире

/ЧМ 2018/

Накануне военнослужащие Минобороны России и Египетских вооруженных сил провели товарищеский футбольный матч сборных команд из состава участников совместного военного учения войск противовоздушной обороны (ПВО) «Стрела Дружбы-2019» в Каире.

Матч прошел на Олимпийской арене, где тренировался и играл товарищеские матчи лучший футбольный нападающий Сборной Египта Мохаммед Салах, также на этом поле тренируются и участвуют в товарищеских матчах военнослужащие египетской ПВО.

Под номером 10 выступил капитан российской команды – руководитель учения от Российской стороны полковник Валерий Черныш.

Болельщики российской стороны с транспарантами и флагами России и войск ПВО Вооруженных Сил РФ поддерживали свою команду.

Счет в первом тайме открыли египетские зенитчики и забили два гола в российские ворота. Во втором тайме российские военнослужащие смогли изменить тактику игры и пробили соперникам один гол.

На церемонии вручения кубка, в знак совместной работы и дружбы двух стран командующий ПВО генерал-лейтенант Али Фахми вручил кубок победителя капитану сборной российской команды.

В завершении матча военные футболисты поблагодарили друг друга за хорошую игру и мастерство владения мячом. На трибунах арены за ходом матча наблюдали около 100 гостей, в том числе начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, командующий ПВО Египта генерал-лейтенант Али Фахми, участники учения, военнослужащие египетской армии.

Напомним, совместное учение войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проводилось впервые и проходило на территории учебного тактического центра ПВО Арабской Республики Египет с 26 октября по 7 ноября на севере Африканского континента.

Совместное учение было организовано в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

В совместном учении от Министерства обороны Российской Федерации принимало участие более 100 военнослужащих подразделений ПВО Южного военного округа.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа