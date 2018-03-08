До чемпионата мира по футболу 99 дней

/ЧМ 2018/

И вот вам факт №99.

Главным тернером Исландии по футболу с 2013 года является Хеймир Хадльгримссон, но мало кто знает, что он закончил Исладский университет, получив диплом по специальности "Стомоталогия" с правом ведения бизнеса в этой отрасли.

Российский премьер заявил, что более трети населения земного шара будут смотреть телетрансляции с российских стадионов во время ЧМ-2018.

"Телевизионная трансляция будет покрывать если не половину, то треть населения планеты", - сказал Медведев.