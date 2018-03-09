/ЧМ 2018/

Все о футболе: занимательные факты...

Самым пожилым футболистом Чемпионата мира в Бразилии стал голкипер сборной Колумбии Фарид Мондрагон. Этот вратарь начал карьеру еще в далеком 1990-м, принимал участие еще в мундиале 1994 года в США. 

Кстати, 21 июня, через два дня после игры Колумбии и Кот-д'Ивуара на Чемпионате, ему исполнилось 43. Самым молодым участником ЧМ-2014 оказался бомбардир-камерунец Фабрис Олинга . Дата рождения - 12 мая 1996. На момент участия ему было всего 18.

Источник: http://mport.ua/mix/1578492-TOP-5-zabavnyh-faktov-o-Chempionate-mira-po-futbolu

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Категория: Новости / ЧМ 2018

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