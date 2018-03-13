"Краснодар" поможет шведам?

/ЧМ 2018/

До чемпионата мира по футболу в России осталось 93 дня.

Большинство заграничных футюолистов только по наслышке знают о нашей стране. А вот некоторые спортсмены уже давно живут в России и играют в наших командах.

Одним из таких футболистов является Андреас Гранквист - шведский футболист, центральный нападающий и капитан футбольного клуба "Краснодар" и сборной Швеции. В ноябре 2014 года был признан защитника в Швеции. Стал лучшим игроком "Краснодара" в июле 2015 года по мнению болельщиков.

В ноябре 2017 года признан игроком года в Швеции. Обладатель кубка Швеции и финалист кубка России. Так же он входит в список лучших футболистов чемпионата России.

Источник: пресс-служба администрации Геленджика