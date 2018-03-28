/ЧМ 2018/

На улицах Геленджика появятся «зеленые» фигуры

Они украсят город к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Также в преддверии главного футбольного события  на курорте отремонтируют ряд дорог и тротуаров. Эти и другие вопросы обсудили на совещании в городской администрации.

На главных улицах города установят вазоны в виде футбольных мячей и другие малые архитектурные формы, связанные по тематике с футболом. Что касается работы городских волонтеров в Геленджике во время проведения Чемпионата мира, то на сегодняшний день определены 12 пунктов, на которых будут находиться добровольцы. Каждый такой пункт будет обеспечен ноутбуком и другим необходимым оборудованием.

Говоря о безопасности, стоит отметить, что в дни мундиаля, помимо личного состава Отдела МВД, еще 220 человек приданных сил будут обеспечивать правопорядок. Они будут расположены вблизи объектов, где будут жить и тренироваться футбольные сборные Швеции и Исландии.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / ЧМ 2018

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