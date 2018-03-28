/ЧМ 2018/

Для иностранцев разработана памятка к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018

На сайте Южного таможенного управления размещена памятка для иностранных физических лиц, содержащая информацию о порядке перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования.

Информация изложена в доступной форме на русском, английском, французском и немецком языках.

Памятка опубликована в разделе «Полезная информация» (http://yutu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=30962:2018-03-23-05-19-46&catid=61:info-fizlic-cat&Itemid=98).

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления

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Категория: Новости / ЧМ 2018

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