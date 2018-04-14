«Яблоко» потребовало остановить уничтожение бездомных животных перед ЧМ-2018

/ЧМ 2018/

Бюро партии «Яблоко» приняло заявление с требованиями немедленно прекратить убийства бездомных животных, которые проходят в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, а выделенные ресурсы потратить на создание приютов, стерилизацию и вакцинацию.

Как отмечается в заявлении, в настоящее время из бюджета выделены миллионы рублей (возможно, общая сумма достигнет порядка ста миллионов), которые осваиваются в рамках тендеров на отлов и уничтожение бездомных животных – так власти понимают обеспечение комфортного пребывания иностранных гостей на спортивном празднике. Вместо поиска гуманных решений, совместной работы с зоозащитными организациями и волонтерами, в некоторых городах уже предпринимается жестокий отлов и отстрел собак и кошек.

«Такой подход основан на цинизме и жестокости, – говорится в решении Бюро партии. – Невозможно учить детей добру и пытаться создать гуманное общество, когда массово убивают голодных неухоженных бродячих домашних животных, попавших на улицу по разным причинам. А исполнители таких действий получают деньги из государственного кармана. За жестокосердием по отношению к животным следует и жестокость по отношению к людям».

Партия «Яблоко» присоединяется к почти двум миллионам граждан, уже подписавших петицию с требованием немедленно прекратить жестокие убийства.

Источник: пресс-служба партии