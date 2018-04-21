Виталий Мутко: «Все строительные работы на стадионе в Самаре практически завершены»

/ЧМ 2018/

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о завершающемся этапе строительства стадиона в Самаре.

«Могу с уверенностью сказать, что практически все строительные работы завершены. 28 апреля будет первый тестовый матч. С чем я поздравляю болельщиков, жителей региона. Появился замечательный спортивный объект.

Осталась неделя. Предстоит еще очень большая работа, связанная с уборкой, маркировкой, навигацией. Это и звук, и свет, и системы видеонаблюдения.

Напряженной работы еще достаточно. Но в целом строительство завершено. Тревог, касающихся поля, больше нет.

Самара точно будет претендовать на тройку лучших стадионов страны», – заявил Мутко.

Источник: https://www.sports.ru/football/1062450781.html?ext=subscribe