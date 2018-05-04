Фестиваль народов мира в Геленджике посвятили предстоящему чемпионату мира по футболу

/ЧМ 2018/

Мероприятие прошло в школе №1 имени Адмирала Холостякова. На одной площадке можно было познакомиться с традициями и кухней бразильцев и колумбийцев, немцев и испанцев, японцев и австралийцев, мексиканцев и панамцев, египтян и нигерийцев и других стран, сборные которых примут участие в мундиале.

Готовились школьники к мероприятию в течение нескольких месяцев: вместе с учителями и родителями шили национальные костюмы, зарабатывали специальные жетоны, на которые можно было приобретать блюда на ярмарке кухонь. Школьные «50 золотых» получали за оценки на уроках, участие в различных мероприятиях, волонтерство.

Также на мероприятии школьники представили творческие визитные карточки. Ребята исполняли народные танцы стран-участниц чемпионата мира, играли на национальных инструментах.

Оценивало подготовку классов к мероприятию специальное жюри. Важно было всё: как поданы блюда, учтены ли традиции, есть ли атрибутика, костюмы. В завершение фестиваля классы, лучше всех подготовившиеся к мероприятию, были награждены дипломами.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик