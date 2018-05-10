«АльфаСтрахование» защитила тренировочную площадку стадиона «Зенит» на время Чемпионата мира по футболу 2018 г.

/ЧМ 2018/

Волгоградский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор страхования гражданской ответственности организаторов спортивных и культурно-массовых мероприятий на $20 млн со спортивным клубом «Ротор-Волгоград-2» по защите тренировочной площадки стадиона «Зенит» на период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Согласно договору, тренировочная площадка стадиона застрахована с 30 мая до 18 июля 2018 г. Он был заключен во исполнение требований FIFA, так как стадион является предматчевой тренировочной площадкой Чемпионата мира по футболу 2018 г.

Предматчевые тренировочные площадки должны отвечать ряду требований, в частности, иметь натуральный газон высокого качества, соответствующий международным стандартам, должны быть оснащены пресс-центром минимум на 100 сидячих мест, раздевалкой и трибунами минимум на 500 человек.