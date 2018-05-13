Валерий Газзаев: Вижу только 3-х претендентов на игру в сборной

/ЧМ 2018/

Валерий Георгиевич поделился своими ожиданиями от предстоящего мундиаля, порассуждал о проблемах сборной России, возвращении братьев Березуцких, Аршавина и Игнашевича в состав национальной команды, таланте Карвальо и Вагнера, а также вспомнил былые заслуги, которые навсегда останутся в истории российского футбола.

В преддверии Чемпионата мира по футболу, который состоится в нашей стране, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, самый титулованный российский тренер по числу медалей и кубков за всю историю первенств России, бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев, под руководством которого «армейцы» завоевали Кубок УЕФА, дал РЕН ТВ большое интервью.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-05-05/valeriy-gazzaev