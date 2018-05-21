Куда сбежать от чемпионата мира по футболу

/ЧМ 2018/

Аналитики сервиса путешествий Туту.ру проанализировали стоимость авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу и определили самые дешевые направления.

Мы смотрели цены на перелеты туда и обратно в период с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Дешевле всего обойдется перелет из Москвы в Калугу. Билет в обе стороны можно найти за 1 029 рублей. На втором месте Брянск, куда можно слетать за 1 712, а замыкает тройку Нижнекамск (4137).

Что касается стран ближнего зарубежья, то в топе сразу два города Белоруссии — Минск (5 527 рублей) и Гомель (6 769 рублей). Третье место занимает Ереван — билеты в обе стороны обойдутся в 8 356 рублей.

В европейском топе — Карловы Вары (9 464 рублей), Братислава (9 733 рубля) и Ларнака (10 482 рубля),

Среди стран дальнего зарубежья лидерство у Турции. Найти билеты в Стамбул все еще можно за 10 059 рублей, а в Анталью — за 13 435 рублей. Третье место занял Тель-Авив (14 395 рублей).

Матчи Кубка мира по футболу в 2018 году пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)