Сборные Швеции и Исландии проведут открытые тренировки в Геленджике

/ЧМ 2018/

Напомним, что эти две команды будут базироваться на курорте во время Чемпионата мира по футболу FIFA2018.

Посмотреть на то, как готовятся к матчам лучшие футбольные команды мира, смогут, в первую очередь, воспитанники спортивных школ муниципалитета. Это предложение озвучил глава Геленджика Виктор Хрестин. По его словам, встреча с футболистами мирового уровня вдохновит ребят на дальнейшие занятия спортом.

Также выиграть сертификаты на получение билетов на открытые тренировки смогут болельщики геленджикского «Спартака».

26 мая в 17.00 на стадионе «Юность» пройдет игра местной команды с командой «Кубанская корона» из Тбилисского района. В перерыве между таймами состоится лотерея по розыгрышу сертификатов на получение билетов на открытую тренировку сборной команды Исландии.

Для того чтобы болельщикам было удобнее добраться до стадиона в день игры, для них будет организован бесплатный трансфер. Отправка автобуса состоится в 16.00 от городской стоматологии.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик