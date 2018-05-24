/ЧМ 2018/

Сборные Швеции и Исландии проведут открытые тренировки в Геленджике

Напомним, что эти две команды будут базироваться на курорте во время Чемпионата мира по футболу FIFA2018.

Посмотреть на то, как готовятся к матчам лучшие футбольные команды мира, смогут, в первую очередь, воспитанники спортивных школ муниципалитета. Это предложение озвучил глава Геленджика Виктор Хрестин. По его словам, встреча с футболистами мирового уровня вдохновит ребят на дальнейшие занятия спортом.

Также выиграть сертификаты на получение билетов на открытые тренировки смогут болельщики геленджикского «Спартака».

26 мая в 17.00  на стадионе «Юность» пройдет игра местной команды с командой «Кубанская корона» из Тбилисского района. В перерыве между таймами состоится лотерея по розыгрышу сертификатов на получение билетов на открытую тренировку сборной команды Исландии.

Для того чтобы болельщикам было удобнее добраться до стадиона в день игры, для них будет организован бесплатный трансфер.  Отправка автобуса состоится  в 16.00 от городской стоматологии.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / ЧМ 2018

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