Информация об изменении организации дорожного движения на время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году

/ЧМ 2018/

Госавтоинспекция города Сочи напоминает гостям и жителям города о том, что в период проведения Чемпионата мира по футболу предусмотрены изменения организации движения транспортных средств, так:

Постановлением Администрации города Сочи от 28.04.2018года № 648 «О проведении на территории муниципального образования город-курорт Сочи с 14 июня по 15 июля 2018 года Чемпионата мира по футболу FIFA 2018» определены ограничения в движении транспортных средств в районе проведения Фестиваля болельщиков FIFA Южного Мола Сочинского морского порта с 1 июня 2018 года по 16 июля 2018 года, а именно:

• полное закрытие движения автомобилей по ул. Несебрская от ул. Поярко до ул. Войкова(только для пешеходов);

• ограничение движения т/с по ул. Войкова от ул. Несебрская до Курортного проспекта;

• ограничение движения т/с по ул. Кооперативная, ул. Москвина, пер. Электрический;

• введение одностороннего движения по ул. Поярко от ул. Несебрская в сторонуКурортного проспекта;

• введение одностороннего движения по ул. Воровского от ул. Конституции в сторонуКурортного проспекта;

• введение двустороннего движения по ул. Орджоникидзе от ул. Соколова до ул. Москвина.

Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 10.05.2018г № 192 «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам, находящимся в государственной собственности Краснодарского края, в Имеретинской низменности города-курорта Сочи, в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года» определены следующие ограничения в движении транспортных средств в период с 1 июня по 8 июля 2018 года в Имеретинской низменности:

- проспект Олимпийский от ул. Чемпионов до ул. Триумфальная;

- ул. Триумфальная, от проезда Триумфальный до проспекта Олимпийский;

- ул. Вокзальная, от проезда Триумфальный до ул. Чемпионов;

- ул. Журналистов, от пункта досмотра грузового транспорта до ул. Триумфальной.

Полный перечень ограничительных мер, вводимых на территории города Сочи в период с 1 июня по 17 июля 2018 года определен Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

Информация о планируемых ограничениях и временных схемах организации дорожного движения на период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в полном объеме опубликована на сайте Администрации города Сочи.