В Краснодаре с 5 июня начали работу волонтеры ФИФА-2018

/ЧМ 2018/

Во время мундиаля на улицах города помогать гостям будут 120 добровольцев.

Сейчас городских волонтеров можно встретить на площади перед международным аэропортом и на железнодорожном вокзале «Краснодар 1», сообщил интернет-портал «Кубань 24».