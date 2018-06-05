В Краснодаре с 5 июня начали работу волонтеры ФИФА-2018
Во время мундиаля на улицах города помогать гостям будут 120 добровольцев.
Сейчас городских волонтеров можно встретить на площади перед международным аэропортом и на железнодорожном вокзале «Краснодар 1», сообщил интернет-портал «Кубань 24».
С 7 июня добровольцы появятся также рядом со стадионом ФК «Краснодар», в сквере имени Жукова, в городских парках — Чистяковской роще, Городском саду, парке 30-летия Победы и «Солнечный остров», на Театральной площади, около Законодательного Собрания края, кинотеатра «Аврора» и ТЦ «Галерея Краснодар».
Программа «Городские волонтеры» завершится 15 июля.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на время ЧМ-2018 расположится сборная Испании по футболу. Город начали готовить к приему испанцев: на улицах установят более тысячи светящихся панелей, а на одной из многоэтажек нарисовали граффити с портретом капитана сборной ИспанииСерхио Рамоса.