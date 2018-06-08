Тренировочная площадка «Ессентуки-Арена» застрахована на время Чемпионата мира по футболу

/ЧМ 2018/

Ставропольский филиал «АльфаСтрахование» подписал с «Детско-юношеской спортивной школой игровых видов спорта» договор по страхованию гражданской ответственности тренировочной площадки «Ессентуки-Арена» перед третьими лицами на период проведения Чемпионата мира по футболу 2018.

Образовательный процесс в МБУ ДЮСШ осуществляют 15 тренеров-преподавателей дополнительного образования, занимаются 556 учащихся. На сегодняшний день в школе работает три отделения: футбол, настольный теннис, волейбол.

Согласно договору, лимит ответственности составляет $20 млн по каждому страховому случаю и по всем страховым случаям за весь период страхования.

«Наша компания не осталась в стороне от такого масштабного мероприятия, как Чемпионат мира по футболу, – говорит Елена Пятницкова, директор Ставропольского филиала «АльфаСтрахование». – «АльфаСтрахование» гарантирует качественный сервис и оперативное возмещение убытков в случае возникновения непредвиденных обстоятельств».