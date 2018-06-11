Вокзал Олимпийский парк начал работать в режиме Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 повышенных мер безопасности

/ЧМ 2018/

На вокзале Олимпийский парк изменена схема прохода пассажиров по вокзальному комплексу.

Временные меры по изменению логистики объясняются повышенными требованиями транспортной безопасности – каждому гостю вокзала необходимо пройти досмотр.

Вокзальный комплекс Олимпийский парк располагается в пешей доступности от основных спортивных сооружений, задействованных в Чемпионате мира по футболу FIFA-2018. Весь вокзальный комплекс Олимпийский парк получит временное металлическое ограждение, чтобы каждый гость вокзала прошёл процедуру досмотра. Привокзальная площадь на уровне третьего этажа вокзального комплекса будет «делить» пассажиропотоки: правая часть площади будет предназначаться для входящих пассажиров и болельщиков, левая – для выходящих, тех болельщиков, которые идут на соревнования.

На первом этаже комплекса на входе процедуру досмотра можно будет пройти через 4 рамки стационарных металлодетекторов и 2 интроскопа. Свободный выход с территории вокзала возможен через турникетную калитку и выход со стороны улицы Казачьей.

Попасть на третий этаж вокзала можно через временный досмотровый шатёр. Постоянный пункт досмотра на данном месте будет демонтирован, а все досмотровые мощности с их увеличением до 25 рамок металлодетекторов и 10 рентгеновских установок для досмотра ручной клади и багажа перенесены в шатёр.

Новые схемы позволят избежать давки и минимизировать время досмотра пассажиров. Дополнительное оборудование входного контроля увеличит пропускную способность на всех вокзалах-участниках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на 50%.

Сотрудники вокзала будут помогать пассажирам ориентироваться в новой вокзальной логистике; на маршрутах следования основных пассажиропотоков установлена информативная визуальная навигация, а в дни соревнований при увеличившемся количестве гостей на вокзале к сотрудникам добавятся 150 волонтёров.

ОАО «РЖД» просит пассажиров и посетителей железнодорожных вокзалов с пониманием отнестись к временным ограничениям и прибывать на вокзалы заблаговременно.