/ЧМ 2018/

В Москве стартовал фестиваль «Гастрономическая карта России».

В преддверии Чемпионата мира по футболу в Москве стартовал фестиваль «Гастрономическая карта России». Гастрономический поезд, 11 мобильных стритфуд-ресторанов, проедет по субъектам Российской Федерации до самой западной точки страны – Калининграда. Блюда представляют региональные кухни одного городов проведения матчей ЧМ-2018. Фестиваль направлен на продвижение блюд национальной кухни и поможет выявить перспективные региональные продукты с экспортным потенциалом. Этот проект переворачивает еще одну страницу в развитии внутреннего туризма в России, рассказал в эфире радио Sputnik председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.



«Гастрономический поезд – это оборудованные автомобили, в которых можно приготовить пищу и реализовать пищу потенциальным потребителям. Рекламная продукция будет продвигать российские гастрономические предпочтения. Эти автомобили, люди, которые в них находятся, будут продвигать не просто элементы русской или многонациональной кухни России, они будут продвигать брендовые продукты всех 85 субъектов РФ. От «Центрального рынка» в Москве гастрономический поезд отправился в путешествие по футбольным городам РФ. Перевернута еще одна страница в развитии туризма в России, внутреннего въездного туризма. Из 85 субъектов РФ нет двух похожих друг на друга. У нас нет непривлекательных регионов для туристов, каждый имеет свои гастрономические предпочтения, кухню, которая способна удивить любого гостя. Этот проект даст импульс для развития агропродовольственного сектора нашей страны, будет дан новый импульс для развития пищевой перерабатывающей промышленности. И еще это абсолютно новый импульс для развития общественного питания в нашей стране. Представлены уникальные пироги, тортовые изделия, паштеты в обрамлении хлебобулочных изделий, целая линейка различных блюд. Организаторы издали специальную книгу, где визуализировали эти блюда. Гастрономический поезд будет останавливаться на площадях городов, где проходит Чемпионат мира, где большое скопление народа. Организаторы эту книгу будут дарить. По результатам поездки организаторы намерены издать еще одну книгу, чтобы наглядно показать, как проходили процессы дегустации русской национальной кухни, что происходило в процессе передвижения от города к городу», – считает Михаил Щетинин.

Источник: https://ria.ru/radio/