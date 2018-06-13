В Госдуме призвали не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018

/ЧМ 2018/

В Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время чемпионата мира по футболу, передает «Советский спорт».

По словам главы семейного комитета Тамары Плетневой, эта ситуация может поспособствовать увеличению числа матерей-одиночек. «Эти детишки страдают, такое происходит еще со времен советской власти. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», — заявила Плетнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Чемпионат мира — 2018 стартует 14 июня. В матче открытия на «Лужниках» сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2018/06/13/n_11652373.shtml?utm_source=push