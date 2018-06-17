19 июня сборная России по футболу сыграет со сборной Египта

/ЧМ 2018/

По мнению эксперта, вторая игра в группе – самая главная!

19 июня сборная России встретится со сборной Египта. 15 июня египтяням проиграли уругвайцам. Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что команда настроена на победу, но было нелегко.

Сборная России выйдет на игру с Египтом с огромной ответственностью, прокомментировал в эфире радио Sputnik член судейского комитета УЕФА, председатель судейского комитете РФС Николай Левников.

«Игра будет сложной, напряженной и очень важной. Как правило, состав, который выигрывает, не меняют. Скорее всего, выйдет тот же состав, в линии нападения может быть замена – вначале выйдет Дзюба вместо Смолова. Результат игры с Саудовской Аравией очень важен с точки зрения психологического настроя наших футболистов. Они успокоились, груз того, что на протяжении двух лет у сборной не было побед в товарищеских матчах, оказывал влияние на психику. Мы выйдем на игру с огромной ответственностью, с желанием порадовать зрителей хорошей содержательной игрой. Во второй игре лучше выигрывать, но, по крайней мере, точно нельзя проигрывать. Это будет учитывать и тренерский штаб команды», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/