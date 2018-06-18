Студенты института культуры выступили на Чемпионате мира по футболу

/ЧМ 2018/

Эстрадный хор участвовал в Фестивале футбольных болельщиков в Ростове-на-Дону.

Накануне студенты Краснодарского государственного института культуры приняли участие в Фестивале футбольных болельщиков Чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону. Перед матчем Бразилия – Швейцария эстрадный хор КГИК выступил на Театральной площади города. На ней собралось больше 20 тысяч человек. В город на чемпионат приехали десятки тысяч болельщиков со всего мира.

Студенческий хор стал самым многочисленным коллективом от Краснодарского края, на ростовской сцене выступили 37 вокалистов. Артисты института исполнили украинскую народную песню "Ой, у вишневому саду".

Напомним, перед матчами Чемпионата мира по футболу выступят и воспитанники Музыкального кадетского корпуса КГИК. В составе сводного оркестра всех музыкальных кадетских корпусов России (из Москвы, Краснодара и Нальчика) юные музыканты 23 июня будут играть в фан-зоне московского стадиона "Открытие Арена" перед матчем Бельгия – Тунис. А 26 июня их ждет выступление перед матчем Исландия – Хорватия в Ростове-на-Дону.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры