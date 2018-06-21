Тренировочные площадки стадионов «Олимп», «Спартак» и «Понтос» под защитой «АльфаСтрахование» на время ЧМ по футболу 2018 г.

/ЧМ 2018/

Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор страхования гражданской ответственности организаторов спортивных и культурно-массовых мероприятий на $20 млн с компанией «Фишт» по защите тренировочных площадок стадионов «Олимп», «Спартак» и «Понтос» на период проведения Чемпионата мира по футболу 2018.

Согласно договору, тренировочные площадки стадионов в Кабардинке, Геленджике и п. Витязево застрахованы с 30 мая до 18 июля 2018 г. Он был заключен во исполнение требований, так как стадионы являются предматчевыми тренировочными площадками Чемпионата мира по футболу 2018 г.

Предматчевые тренировочные площадки должны иметь натуральный газон высокого качества, соответствующий международным стандартам, должны быть оснащены пресс-центром минимум на 100 сидячих мест, раздевалкой и трибунами минимум на 500 человек.