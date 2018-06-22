/ЧМ 2018/

Что увидели футбольные болельщики из разных стран в России

Уже неделю в Москве и других городах России, где проходит чемпионат мира по футболу FIFA 2018, веселятся и поют на разных языках болельщики из разных стран.

Зарубежные гости продолжают открывать для себя Россию. Футбольные фанаты оставляют множество восторженных комментариев в социальных сетях. А в западной прессе также появляется все больше статей о России и положительных впечатлениях о стране.

Источник: https://sputnik-georgia.ru/video/20180622/240964885/chto-uvideli-futbolnie-bolelshiki-iz-raznih-stran-v-rossii.html

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Категория: Новости / ЧМ 2018

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