Чемпионат мира на Avito: звезды футбола и маникюр для болельщиц

/ЧМ 2018/

Чемпионат мира по футболу объединил миллионы россиян и стал драйвером роста интереса к различным тематическим товарам: сувенирам с соответствующей символикой, спортивной форме, флагам.

На крупнейшем сайте объявлений Avito нашлись предложения на любой вкус болельщика: от изделий с изображениями известных футболистов до предметов интерьера ручной работы и даже косметических услуг.

Какому болельщику выдающегося футболиста или целой команды не хочется получить автограф своего кумира? На сайте объявлений Avito есть мячи, подписанные футболистами сборной России, и даже членами сборной СССР 1966 года. Другие эксклюзивные предложения – мяч, на котором перед открытием церемонии жеребьевки Чемпионата мира 2018 года подписался легендарный бразильский нападающий Роналдо, и бейсболка с автографом португальского защитника Пепе.

Интерьерный предмет – отличный подарок для любителя футбола. Пользователем Avito из Подольска предлагается к продаже стол ручной работы с символикой Чемпионата мира по футболу. А в Нижнем Новгороде продается эксклюзивная мозаичная картина. Для загородного участка болельщика прекрасным дополнением станет костровой очаг с изображениями игроков и кубка Чемпионата, который продается в Нижегородской области.

Увлекающимся футболом предлагают сделать аква-грим на время проведения матчей, а девушки-болельщицы могут найти на Avito услугу тематического маникюра и педикюра. Для детей и взрослых продаются футболки с изображениями известных футболистов и формой сборных разных стран.

Источник: пресс-офис AVITO