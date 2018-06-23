Таможенный контроль участников и гостей ЧМ-2018: быстро, эффективно, незаметно

/ЧМ 2018/

С начала июня 2018 года должностные лица Южного таможенного управления встречают участников и гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Основной пассажиропоток обеспечивают воздушные пункты пропуска. Большая предварительная работа позволила создать все необходимые условия для совершения таможенных операций и осуществления таможенного контроля в отношении участников, гостей Чемпионата, а также в отношении товаров, необходимых для проведения данного мероприятия. Так, пункты пропуска оснащены средствами связи и современным техническим оборудованием, позволяющими эффективно осуществлять таможенный контроль в максимально сжатые сроки. Для усиления контроля на таможенные посты, задействованные во встрече участников и гостей Чемпионата, дополнительно прикомандированы должностные лица таможенных органов региона. В информационных зонах залов прилета/вылета, а также на стойках регистрации вылетающих пассажиров размещены информационные стенды, на которых отражены основные таможенные правила. На информационных мониторах зала прилета/вылета демонстрируется разработанный совместно с Ростовским филиалом Российской таможенной академии промо-ролик о порядке прохождения таможенного контроля, выполненный на русском, английском, немецком и французском языках. Кроме того, должностные лица активно используют совместно разработанный разговорник на английском, французском, немецком языках.

Большое внимание также уделяется соблюдению прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу. Южное таможенное управление является одним из лидеров в борьбе с незаконным перемещением через таможенную границу контрафактной продукции с символикой FIFA. В прошлом году на XVIII Международной выставке «Таможенная служба – 2017» ЮТУ было отмечено памятным знаком за сотрудничество в обеспечении защиты брендов FIFA.

Это не первые масштабные международные соревнования, которые проходят на Юге России. Южным таможенным управлением накоплен положительный опыт при проведении таких мероприятий как XXII Олимпийские зимние игры в г. Сочи, ежегодные российские этапы Чемпионата мира «Формула 1», Третьи зимние Всемирные военные Игры 2017 г. в г. Сочи, Кубок конфедераций FIFA 2017. Результаты работы в рамках этих международных спортивных событий свидетельствуют о готовности таможенных органов ЮТУ к решению задач по эффективной организации совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых участниками и гостями Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления