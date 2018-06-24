Сестра Неймара сделала резонансное заявление в адрес России в разгар ЧМ-2018

/ЧМ 2018/

Рафаэлла Бекран, сестра ведущего форварда сборной Бразилии Неймара, призналась, что по ходу чемпионата мира 2018 года влюбилась в Россию.

На своей странице в "Инстаграме" Бекран написала: "Люди! Я влюблена в Россию!". По словам девушки, ее впечатлили и Сочи, и Санкт-Петербург, где она побывала 22 июня на матче Бразилия - Коста-Рика. Рафаэлла только отметила, что в северной столице более прохладная погода. В завершении поста девушка посоветовала своим подписчикам "оставаться на связи" и получать от нее все свежие новости из России, передает "Российский Диалог". Напомним, сборная Бразилии во время ЧМ-2018 базируется в Сочи. По итогам двух туров группового этапа бразильцы набрали 4 очка. В первом матче пентакампеоны сыграли вничью со Швейцарией (1:0), а во втором вырвали победу у Коста-Рики со счетом 2:0. Примечательно, что оба гола были забиты в компенсированное арбитром время. Второй гол на 97-й минуте забил именно Неймар, для которого этот мяч стал первым на мировом первенстве. Ранее Неймар заявил, что является лучшим игроком на планете Земля, поскольку португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси - "игроки с других планет".

Источник: https://www.rusdialog.ru/sport/149582_1529826733