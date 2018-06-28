В Екатеринбурге залитого кровью болельщика сборной Швеции нашли лежащим на земле

/ЧМ 2018/

Инцидент произошел 27 июня вскоре после завершения поединка между Швецией и Мексикой.

После победы шведской команды и выхода в плей-офф ее поклонники разошлись по Екатеринбургу. Об этом сообщает E1.RU, передает “Российский Диалог”. Одного из таких болельщиков прохожие нашли лежащим возле ресторана. Гражданин Швеции был избит до крови неизвестным.

По словам очевидцев, “шведа ударил русский”. Нападавший, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно вел себя. Другой свидетель заявил, что пока иностранный гость лежал в крови на пороге заведения, другие радостно танцевали рядом, по всей видимости, не замечая пострадавшего.

В результате шведа обнаружили прохожие. Они вызвали скорую и полицию, после чего в ожидании приезда медиков пытались самостоятельно помочь пострадавшему. По приезде врачей болельщику пришлось перелезать через ограждения. На самом матче обошлось без подобных происшествий. Напомним, в Нижнем Новгороде аргентинские болельщики при выходе со стадиона избили хорвата после проигрыша своей сборной. Очевидцы сняли потасовку на видео. Вскоре после этого инцидента МВД Аргентины обратилось к Москве с просьбой задержать и депортировать из России нападавших фанатов.

Источник: https://www.rusdialog.ru/sport/150009_1530132545