В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о грабеже и серии краж

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Следственным отделом Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

С сообщением о краже в полицию обратился местный житель. Мужчина пояснил, что из подсобного помещения общежития, в котором он проживает, пропала принадлежащая ему микроволновая печь. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение через незапертую дверь.

При проверке мест возможного сбыта похищенного сотрудники уголовного розыска обнаружили микроволновую печь заявителя в одном из комиссионных магазинов города, изъяли ее и вернули законному владельцу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность к краже ранее судимого 33-летнего соседа заявителя и задержали его по месту проживания.

При дальнейшей проверке была установлена причастность задержанного еще к двум фактам квартирных краж бытовой техники и грабежу. Ранее подозреваемый на одной из городских улиц открыто похитил у местной жительницы мобильный телефон.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых обвиняемому статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску