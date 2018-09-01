Ростовские таможенники обнаружили более 400 шуб

/Криминал/

Информация о возможном нарушении законодательства в сфере маркировки изделий из натурального меха в одной из торговых точек города Ростова-на-Дону поступила в отдел таможенного контроля после выпуска товаров Ростовской таможни от сотрудников оперативно-розыскного отдела таможни.

В целях проверки имеющихся сведений должностные лица отдела таможенного контроля после выпуска товаров таможни совместно с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области провели таможенный осмотр в одном из торговых павильонов на крупном вещевом рынке города.

В результате данного мероприятия было установлено, что в торговой точке осуществляется продажа изделий из натурального меха в количестве 473 штук без маркировки контрольно-идентификационными знаками, маркировки знаком ЕАС, а также информации о товаре на русском языке.

Представителем управления Роспотребнадзора по Ростовской области возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 15.12 КоАП России, на товары наложен арест, все обнаруженные меховые изделия изъяты из розничного оборота.

Справка:

В соответствии с действующим законодательством запрещено приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа товаров, подлежащих маркировке, без соответствующих контрольных (идентификационных) знаков. Маркирует товары специальными знаками лицо, которое вводит их в оборот. Например, производитель или импортер. Контрольно-идентификационные знаки должны соответствовать характеристикам маркируемого товара (изделиям из натурального меха), а также порядку их нанесения и требованиям к структуре и формату информации, содержащейся на КИЗ. Так, меховые товары, произведенные на территории Российской Федерации, должны быть промаркированы знаками зеленого цвета, а товары, ввозимые в Россию, маркируются знаками красного цвета.

Статья 15.12 КоАП России – Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Источник: Пресс-служба Ростовской таможни