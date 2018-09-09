На Кубани полицейские выявили подпольный алкогольный цех

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Анапе в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», провели обыск на территории домовладения 60-летнего местного жителя.

В хозяйственной постройке правоохранители обнаружили две цистерны объемом по 10 тысяч литров с виноматериалом, тысячу литров готового вина, 300 литров спирта и аппарат для розлива алкогольной продукции. Всего из незаконного оборота изъято свыше 20 тысяч литров спиртного.

В настоящее время образцы изъятого направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Сотрудниками полиции продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению мест сбыта незаконной алкогольной продукции.