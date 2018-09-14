В Краснодаре женщину, защищавшую лес от вырубки и избитую лесорубом, осудили за то, что она якобы нанесла ему " побои"

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Судья Советского райсуда Сергей Баранов, проигнорировав элементарные нормы права, признал "виновной" в том, чего она не совершала, жительницу хутора Ленина Анжелику Мастяеву.

10 сентября в Советском районном суде города Краснодара состоялся очередной акт так называемого "кубаносудия", когда "виновными" признают заведомо невиновных. В этот день судья Сергей Баранов рассмотрел дело об административном правонарушении, возбуждённое в отношении жительницы краснодарского хутора Ленина Анжелики Мастяевой, которую полиция в лице участкового Александра Сергиенко обвинила в нанесение "побоев" лесорубу Ивану Казыдубу во время конфликта 11 июля этого, произошедшего при вырубке лесополосы возле этого хутора. В результате, несмотря на то, что в этом сфабрикованном деле явно не сходились концы с концами, судья признал Анжелику виновной в том, что она нанесла "побои" Казыдубу и присудил ей штраф в 5 тысяч рублей. Ранее рассмотрение данного дела дважды откладывалось и, как казалось, есть шансы, что оно будет рассмотрено справедливо. Однако эти надежды не оправдались. Осудив Мастяеву, судья Баранов "уравновесил" принятое им 16 августа решение, которым он осудил лесоруба Казыдуба за то, что тот ударил Мастяеву бензопилой, представив дело таким образом, что во время конфликта они якобы оба "избили" друг друга. На Казыдуба тогда, как и на Мастяеву был наложен штраф в 5 тысяч рублей. Анжелику Мастяеву в этом суде в качестве её представителя защищал координатор Экологической Вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. В ходе судебного процесса были допрошены свидетели как со стороны Казыдуба, так и со стороны Мастяевой. При этом в суде то, что Мастяева нанесла "побои" Казыдубу, утверждали только сам Казыдуб и ещё один лесоруб Кривецкий, который, по его же словам, находился от места событий в 20 метрах и всего, что происходило, не видел. Их показания суду, данные под присягой, при этом критически не сходились. Казыдуб утверждал, что на него набросились не только Мастяева, но также местный житель Александр Радченко, чего ни в письменных показаниях, ни во время судебного процесса, состоявшегося 16 августа, никем не сообщалось. А Кривецкий категорически - даже после дополнительных вопросов защитника Мастяевой - утверждал, что видел, как на Казыдуба набросилась только Мастяева и никого с нею рядом не было. Однако судья проигнорировал факт этих несоответствий, явно говоривший о том, что все утверждения о "нападении" Мастяевой на лесоруба являются вымышленными. Также он проигнорировал позицию защитника Мастяевой о том, что вина Мастяевой не доказана, так как никаких объективных доказательств, что она нанесла "побои" Казыдубу, нет, при этом показания свидетелей разняться друг с другом, что говорит об их недостоверности. Кроме того, верить этим показаниям нельзя, так как и Казыдуб и Кривецкий являются заинтересованными в исходе дела лицами. Таким образом, судьёй был прямо проигнорирован базовый принцип правосудия о презумпции невиновности. При этом статья 1.5 КоАП РФ прямо указывает, что "неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица". Но судья Баранов, вынося решение, очевидно, руководствовался какими-то совсем другими вещами, а не правовыми нормами. Судья не обратил внимания и на то, что заявление о "побоях" от Казыдуба поступило только 3 августа, когда стало ясно, что в отношении него будет рассматриваться дело по заявлению Мастяевой, поданное ещё 11 июля. И на то, что Казыдуб прямо признал в суде, что заявление он подал только потому, что его стали привлекать к ответственности. Что также говорит о том, что никаких "побоев" Мастяева ему не наносила. Кроме того, судья не посчитал значимыми такие факты, что в протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Мастяевой, в нарушение норм КоАП РФ не внесены данные свидетелей, хотя свидетелей событий как с той, так и с другой стороны было предостаточно, и что содержание протокола написано совершенно неразборчивым почерком - сам судья в ходе процесса не мог его прочитать. На все эти моменты судье прямо указал защищавший Мастяеву Андрей Рудомаха. Анжелика Мастяева, несмотря на то, что наложенный на неё штраф является символическим, вынесенное в отношении неё неправосудное решение будет оспаривать. И если ей не удастся добиться правды в Краснодарском краевом суде, она будет оспаривать решение судьи Баранова вплоть до Верховного суда России. Порочная судебная практика, когда к ответственности привлекают ни в чем не виновных лиц, не только защищавших общественные интересы, но и пострадавших при этом, должна быть пресечена.

Источник: Экологической Вахты по Северному Кавказу