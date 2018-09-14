В Староминском районе молодой человек подозревается в убийстве пенсионера

/Криминал/

Ленинградским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 84-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что молодой человек и пенсионер проживали по соседству и между ними сложились неприязненные отношения, в связи с чем часто возникали словесные конфликты. По версии следствия, вечером 9 сентября 2018 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек, разобрав окно, проник в домовладение пенсионера. Подойдя к спящему хозяину дома, он стал душить его. Мужчина попытался оказать сопротивление, однако нападавший нанес ему множественные ножевые ранения, после чего скрылся. Потерпевшему удалось по телефону сообщить о произошедшем дочери. Пенсионер был доставлен в Староминскую районную больницу, где ему провели операцию. Между тем, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в результате обильной кровопотери. Злоумышленник был задержан 12 сентября 2018 года оперативными сотрудниками полиции.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также будет дана юридическая оценка действиям злоумышленника в части незаконного проникновения в жилище. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю