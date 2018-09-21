В Краснодаре вынесен приговор застройщику, совершившему обман участников долевого строительства на сумму более 12 миллионов рублей

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Ленинский районный суд города Краснодара, согласившись с доказательствами представленными государственным обвинителем прокуратуры Западного административного округа Краснодара, вынес обвинительный приговор в отношении 47-летнего председателя жилищно-строительного кооператива «Карасунские озера».

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В судебном заседании установлено, что с 6 октября 2012 года по 11 марта 2017 года Д., являясь председателем указанного ЖСК, не имея разрешения на строительство, на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, стал осуществлять строительство 6-этажного многоквартирного дома. Скрывая информацию об отсутствии разрешительной документации, начал реализовать квартиры в указанном доме путем заключения с гражданами договоров об участии в кооперативе.

В результате действий председателя причинен 8 гражданам причинен ущерб на общую сумму более 12,5 млн рублей.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, с учетом санкции преступления, суд назначил подсудимому 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-krasnodare-vynesen-prigovor-zastroyshchiku