Сотрудники полиции Горячего Ключа задержали подозреваемого в мошенничестве

/Криминал/

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Горячий Ключ обратилась местная жительница и сообщила о том, что стала жертвой мошенника.

Женщина пояснила полицейским, что познакомилась в одной из социальных сетей с молодым человеком, который после нескольких недель общения попросил занять ему крупную сумму денег, якобы на покупку земельного участка. Женщина оформила потребительский кредит на своё имя на сумму 850 тысяч рублей, передала злоумышленнику денежные средства, после чего мужчина перестал выходить с потерпевшей на связь.

При проверке полицейские выяснили, что подозреваемый представился заявительнице вымышленным именем. Адреса проживания своего нового знакомого женщина также не знала.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств правоохранителям удалось установить личность и местонахождение предполагаемого преступника. 33-летнего жителя города Краснодара задержали по месту его проживания и доставили в Горячий Ключ.

В отделе полиции задержанный пояснил, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Горячий Ключ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю