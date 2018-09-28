В Армавире возбуждено уголовное дело о разбойном нападении

/Криминал/

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Армавиру поступило сообщение о разбойном нападении.

Двое неизвестных, парень и девушка в медицинских масках, ворвались в помещение продуктового магазина и угрожая продавцу ножом, похитили из кассы выручку в размере 40 тысяч рублей.Работник магазина не растерялась и успела нажать тревожную кнопку вызова группы реагирования.

В результате своевременных действий 21-летняя нападавшая была задержана на месте преступления сотрудниками отдела вневедомственной охраны Росгвардии Армавира и передана полицейским для дальнейшего разбирательства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали второго злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель. При личном досмотре задержанного сотрудники полиции обнаружили изъяли похищенные денежные средства, которые в последствии вернули законному владельцу.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Армавиру в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю