На Кубани завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере

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Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 162 и 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», «Разбой» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Установлено, что обвиняемые на территории Новороссийска осуществляли закладки порошкообразного вещества, якобы содержащего наркотические средства, и размещали в сети Интернет объявления о возможности безвозмездного приобретения наркотического средства, указывая при этом место расположения тайника.

После этого, находясь в непосредственной близости от места закладки, ожидали наркозависимых лиц, которые прибудут за наркотическим средством. В момент, когда потерпевшие пытались достать закладку, злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, задерживали их и требовали передачи им денежных средств в крупном размере за увод от уголовной ответственности.

Кроме того, обвиняемые занимались разными видами мошенничеств на территории г. Новороссийска, в том числе похитили денежные средства, под предлогом продажи автомобилей по сниженной стоимости, сообщив потерпевшему заведомо ложные сведения о нахождении автомобилей в реестре конфискованного имущества и обосновывав заниженную стоимость автомобилей их участием в торгах, проводимых госучреждением. В результате мошеннических действий потерпевшему причинен материальный ущерб, на сумму более чем 1 600 000 рублей.

Также установлена причастность обвиняемых к совершению разбойного нападения на автозаправочной станции в г. Новороссийске. В результате противоправного деяния злоумышленники похитили денежные средства из кассы на сумму более чем 70 000 рублей.

Таким образом, в результате совершенных преступлений обвиняемые завладели денежными средствами, принадлежащими восьми потерпевшим, на общую сумму более 2 200 000 рублей.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий все злоумышленники задержаны. В отношении пятерых из них судом принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю