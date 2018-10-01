В Мостовском районе завершено расследование уголовного дела о мошенничеств

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Следственным отделом ОМВД России по Мостовскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей и приезжего из Лабинского района в возрасте от 25 до 30 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере страхования».

По версии следствия, обвиняемые решили обманным путем получить страховую выплату за автомобиль. Злоумышленники приобрели уже поврежденное транспортное средство в сети Интернет и на безлюдном участке дороги между поселком Мостовским и поселком Псебай совершили наезд на автобусную остановку, а затем позвонили в полицию и сообщили о ДТП.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия и установили, что механические повреждения иномарки не характерны для подобного столкновения, что подтвердила проведенная автотехническая экспертиза.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю