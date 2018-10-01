Скрывшийся от органов предварительного следствия фигурант уголовного дела о мошенничестве задержан в Анапе

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"В Краснодарском крае расследуется уголовное дело, возбужденное Следственным отделом ОМВД России по городу Анапе по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что 48-летний местный житель предлагал гражданам приобрести жилье в многоквартирном доме по договору долевого участия, не имея разрешительных документов на строительство. По решению суда данный дом подлежит сносу. Общая сумма ущерба, причиненного 30 потерпевшим, превысила 110 миллионов рублей", - добавила И. Волк.

Являясь фигурантом уголовного дела, подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия, но был задержан инспекторами ДПС на въезде в город Анапу.

В настоящее время судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Источник: Отдел по взаимодействию со СМИ УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю