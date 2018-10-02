В Сочи вынесен приговор местным жителям, которые сбывали поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации на территории города Сочи

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Центральный районный суд города Сочи, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем, вынес приговор троим местным жителям в возрасте от 24 до 34 лет.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенного организованной группой).

В суде установлено, что с июля по сентябрь 2017 года на территории Центрального и Хостинского районов города Сочи ранее судимый за хищение чужого имущества К. вместе с Г. и М., не имея постоянных источников дохода, действуя из корыстных мотивов, сбыли 7 фальшивых банкнот номиналом по 5 000 рублей каждая.

В ходе их задержании сотрудниками полиции обнаружено и изъято еще 20 поддельных купюр.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления, а также в зависимости от роли участия назначил от 4 до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-sochi-vynesen-prigovor-mestnym-zhitelyam-kotorye