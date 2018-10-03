В Темрюкском районе завершено расследование уголовного дела о присвоении вверенных денежных средств

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Следственным отделом ОМВД России по Темрюкскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило сообщение от сотрудника местной администрации о том, что при проверке финансовой документации жилищно-коммунального хозяйства выявлена недостача денежных средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили причастность к противоправной деятельности 29-летнего руководителя ЖКХ.

По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, в течение нескольких лет незаконно издавал приказы о своем премировании. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю